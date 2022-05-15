АГАУ присоединится к «Музейной ночи» в Барнауле

Алтайский государственный аграрный университет присоединится к акции «Музейная ночь», которая состоится 21 мая. Барнаульцы смогут увидеть экспозицию музея анатомии животных (улица Мерзликина, 8, корпус 7б, аудитория 28).

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, для гостей мероприятия подготовили не только экскурсию по музею, но и мастер-классы. Так, в 20:00 в вузе начнется мини-лекторий, посвященный технологии изготовления мумий животных. В 21:00 состоится мастер-класс «Изготовление музейного препарата», а в 22:00 гости музея увидят получасовой мастер-класс «Еда полезная и нет».

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Общество Призраки, голограммы и фейерверк. Как на Алтае пройдет «Музейная ночь 2022»?

Напомним, что ежегодная всероссийская акция «Музейная ночь» пройдёт в 2022 году 21 мая. В Алтайском крае и Барнауле она состоится в очном формате, без серьёзных ковидных ограничений. Музеи ждут сотни гостей и приготовили разнообразные программы. Так, можно будет увидеть голограммы героев Шукшина и стать свидетелем паранормальных явлений в Алтайском краеведческом музее. О том, чего именно ждать барнаульцам и жителям Алтайского края от «Музейной ночи 2022» и почему её никак нельзя пропустить — читайте в материале amic.ru