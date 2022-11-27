Акции протеста из-за ковидных ограничений проходят в Китае

В нескольких городах Китая прошли протесты против ковидных ограничений. Об этом сообщает South China Morning Post.

Одной из причин протестов стал пожар, который произошел в городе Урумчи. Здесь загорелся дом, в котором люди были заперты на карантин. В результате возгорания погибли десять человек.

В социальных сетях после пожара стали писать о том, что люди не смогли выбраться на улицу из-за локдауна, а пожарные долго добирались до места возгорания из-за перекрытия дорог.

После этого сразу в нескольких городах прошли акции протеста, участники которых требовали отмены ограничений, а также отмены ПЦР-тестов.