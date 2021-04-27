Актёр из фильма "Белое солнце пустыни" умер от коронавируса

Грузинский актёр Кахи Кавсадзе скончался в Тбилиси из-за осложнений после коронавируса. Ему было 85 лет.

Как сообщает телеканал Rustavi 2, в ноябре 2020 года Кавсадзе госпитализировали в связи с заболеванием COVID-19, однако через месяц его выписали с выздоровлением. Зимой 2021 года актёр вновь попал в реанимацию.

Кахи Кавсадзе родился в Тбилиси в 1935 году, окончил Тбилисский театральный институт. За годы своей карьеры сыграл в нескольких десятках фильмов, однако зрителям больше всего запомнился по роли Абдуллы в киноленте "Белое солнце пустыни", а также по ролям в картинах "Житие Дон Кихота и Санчо" и "Тысяча и один рецепт влюблённого кулинара".