Актер из сериала «След» отправился добровольцем в зону СВО

Российский актёр Георгий Тесля-Герасимов, известный по сериалу «След», отправился добровольцем в зону СВО. Об этом сообщает издание «Абзац».

«Я много раз был на передовой, был с командирами, с простыми людьми, с людьми из Донбасса и принял для себя решение, что должен быть здесь», — сказал журналистам актёр.

Он добавил, что не собирается забывать о своей творческой профессии. Тесля-Герасимов рассказал, что хочет снимать фильм о бойцах и писать военные песни.