Актер Стивен Сигал зарегистрировал ИП в подмосковной Электростали

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Актер из США Стивен Сигал зарегистрировал ИП в инспекции ФНС в городе Электросталь (Подмосковье). Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на данные базы "СПАРК-Интерфакс".

Документы на регистрацию представили 15 августа, зарегистрировали ИП 20 августа.

В разделе о видах деятельности указаны профессиональная, научная, техническая деятельность, деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, деятельность в области исполнительных искусств, спорта и зрелищно-развлекательная деятельность, пишет издание.

Отмечается, что Сигал получил российское гражданство в 2016 году. В мае он вместе с супругой посетил инаугурацию главы РФ Владимира Путина. В начале августа стало известно, что артиста назначили спецпредставителем на общественных началах. Он займется проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта, сообщало российское внешнеполитическое ведомство. Также Сигал будет сохранять связанные с РФ памятные места в Штатах и заниматься популяризацией наследия Русской Америки.