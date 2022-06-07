Актер Вилле Хаапасало закрыл свой ресторан советской кухни в Финляндии

Актёр Вилле Хаапасало, известный по фильмам серии «Особенности национальной охоты», закрыл свой ресторан советской кухни в Финляндии. Заведение Davai Davai в центре Хельсинки не проработало и года, сообщает РБК со ссылкой на издание Helsingin Sanomat.

В качестве причины закрытия Хаапасало назвал мировую политическую ситуацию.

«В настоящее время идея ресторана является бестактной», — добавил он, отметив, что из-за ситуации на Украине блюда советской кухни стали невостребованными.

При этом Хаапасало заявил, что полностью закрывать заведение не собирается и уже разрабатывает новую концепцию. По его словам, Davai Davai осенью откроется в другом формате.