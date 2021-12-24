Актриса Хилькевич после пресс-конференции Путина стала мемом

Звезда сериалов "Универ" и "Ёлки" рассказала, почему закусывала губу перед президентом

24 декабря 2021, 15:07, Евгения Патановская

Небольшое видео с пресс-конференции президента России Владимира Путина позабавило пользователей сети Интернет. Речь идёт о моменте, когда актриса нескольких телесериалов Анна Хилькевич смотрит на главу государства, покусывая нижнюю губу.

Как отмечает Telegram-канал "НеМалахов", теперь видеомомент стал мемом дня.

Пользователи Сети упражняются в остроумии и пишут "колкости" в адрес Хилькевич.

"Искренне надеюсь, что каждый из нас найдёт человека, на которого будет смотреть так же, как Анна Хилькевич смотрит на Владимира Владимировича", – поделилась впечатлением одна из пользовательниц Twitter под ником "Токсичная Виша".

На вопросы СМИ о покусывании губы Хилькевич ответила, что таким образом "пыталась увлажнить высохшие под маской губы".

Очередная, 17-я по счёту, пресс-конференция президента России оказалась непривычно короткой для последних лет, не дотянув совсем немного до четырёх часов в эфире. Глава государства успел ответить почти на 60 вопросов. 

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