Актриса из фильма Вуди Аллена "Светская жизнь" скончалась в возрасте 13 лет

Американская актриса Лорел Григгс скончалась в возрасте 13 лет. Об этом рассказал ее дедушка на странице в "Фейсбуке".

"С тяжелым сердцем вынужден сообщить вам очень печальную новость. Моя прекрасная и талантливая внучка скоропостижно скончалась после сильного приступа астмы. Врачи пытались спасти ее, но она ушла к ангелам", – написал он.

Девочка впервые появилась на сцене в шесть лет, сообщает РИА "Новости". Она играла в постановках на Бродвее, работала с такими актрисами, как Скарлетт Йоханссон и Кристен Стюарт, а также с актером и комиком Стивом Кареллом. Лорел сыграла в картине Вуди Аллена "Светская жизнь". Она исполнила роль дочки Эвелин, сестры главного героя.