Актриса из телесериала "Американская история ужасов" скончалась в США
Точная смерть 43-летней Розмари Сиггинс не названа. Она скончалась в Денвере, штат Колорадо.
14 декабря 2015, 09:35
43-летняя актриса Розмари Сиггинс, которая стала известна после роли Безногой Сюзи в телесериале "Американская история ужасов", скончалась в Денвере (штат Колорадо, США), сообщает ТАСС.
Ее представитель Джеймс Маллен точную причину смерти не назвал. Он отметил, что актриса "отличалась на редкость сильным характером". Также Маллен сказал, что после смерти Сиггинс осталось множество неоплаченных счетов, поэтому с целью погасить долги и собрать пожертвования на воспитание двоих детей женщины открыли специальный счет и сайт в интернете.
Агентство напоминает, что Роуз Сиггинс родилась с редким заболеванием – врожденное отсутствие крестца. Из-за этого ее ноги были сильно деформированы и не реагировали на внешние раздражения. В два года по решению матери ей ампутировали нижние конечности. В зрелом возрасте актриса отмечала, что это решение обеспечило ей относительно нормальное детство. Она передвигалась на скейтборде, а ее страстью были двигатели и мощные машины. Женщина даже смогла выйти замуж и завести детей.
О непростом жизненном пути актрисы сняли документальный фильм "Женщина-половинка", который вышел в 2005 году. В связи со смертью Сиггинс телеканал FX, который транслировал "Американскую историю ужасов", выразил сожаление и сказал, что ее все любили. Также на телеканале отметили, что она была доброй, талантливой актрисой и любящей матерью.
Ее представитель Джеймс Маллен точную причину смерти не назвал. Он отметил, что актриса "отличалась на редкость сильным характером". Также Маллен сказал, что после смерти Сиггинс осталось множество неоплаченных счетов, поэтому с целью погасить долги и собрать пожертвования на воспитание двоих детей женщины открыли специальный счет и сайт в интернете.
Агентство напоминает, что Роуз Сиггинс родилась с редким заболеванием – врожденное отсутствие крестца. Из-за этого ее ноги были сильно деформированы и не реагировали на внешние раздражения. В два года по решению матери ей ампутировали нижние конечности. В зрелом возрасте актриса отмечала, что это решение обеспечило ей относительно нормальное детство. Она передвигалась на скейтборде, а ее страстью были двигатели и мощные машины. Женщина даже смогла выйти замуж и завести детей.
О непростом жизненном пути актрисы сняли документальный фильм "Женщина-половинка", который вышел в 2005 году. В связи со смертью Сиггинс телеканал FX, который транслировал "Американскую историю ужасов", выразил сожаление и сказал, что ее все любили. Также на телеканале отметили, что она была доброй, талантливой актрисой и любящей матерью.
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