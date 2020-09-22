Год кролика

Александр Лукашенко собрался приехать отдохнуть на Алтай

Вместе с тем он хочет посетить еще несколько регионов России

22 сентября 2020, 17:01, Илья Звягинцев

Александр Лукашенко заявил, что в следующем году собирается в путешествие по России. Он назвал несколько мест, куда собирается заехать, пишет Life

О путешествии по красотам России Лукашенко уже предупредил своих детей. Его интересуют Байкал, Алтай, Камчатка, Приморье и Сахалин. 

Он поделился историей своей поездки во Владивосток и добавил: "Все-таки надо побывать, посмотреть на это чудо природы. У меня такие романтические впечатления".

Тихановская пообещала Лукашенко

Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности", если он уйдет мирно

Комментарии
    Новости партнеров