Александр Лукашенко собрался приехать отдохнуть на Алтай

Александр Лукашенко заявил, что в следующем году собирается в путешествие по России. Он назвал несколько мест, куда собирается заехать, пишет Life.

О путешествии по красотам России Лукашенко уже предупредил своих детей. Его интересуют Байкал, Алтай, Камчатка, Приморье и Сахалин.

Он поделился историей своей поездки во Владивосток и добавил: "Все-таки надо побывать, посмотреть на это чудо природы. У меня такие романтические впечатления".