Альфа-Банк отметил День защиты детей в Барнауле и еще 42 городах

Альфа-Банк провёл день открытых дверей в цифровых офисах компании для детей своих сотрудников, партнёров и зарплатных клиентов. Экскурсии прошли в 43 городах, в том числе в Барнауле.

«Мы убедились, что дети в любом возрасте интересуются финансами, хотят знать про банки и деньги. И им очень нравятся наши phygital офисы», — прокомментировала руководитель департамента управления сетью Альфа-Банка Елена Тятенкова.

Так, в Москве детям разрешили залезть в инкассаторский броневик и устроили финансовый квиз. В Красноярске организовали мастер-класс по рисованию, в Иванове — IT-конкурс, в Ижевске провели химические опыты и играли в настольные игры. А в Ростове-на-Дону вышли за пределы офиса — организовали кукольный спектакль для детей с онкозаболеваниями. В Новосибирске вместе с Домом учёных провели уличные игры, в Ногинске поддержали детский футбольный турнир.

Ещё в семи городах банк прошли экскурсии для детей сотрудников — с играми, чаепитием и подарками. Детям рассказали, как работают финансовые продукты и как устроен банковский сектор.

Добавим, что в Барнауле мероприятия по финансовой грамотности проходят на постоянной основе — в отделении банка в ТЦ «Лето» на Павловском тракте, 251а.