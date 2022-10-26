«Алкоголь Вам враг!» Алтайские депутаты обсудят размещение предупреждающих надписей на бутылках

В АКЗС на сессии 27 октября рассмотрят инициативу депутатов Госдумы, предлагающую размещать на таре с алкоголем дополнительную информацию о вреде здоровью, сообщает «Толк».

В сопроводительной документации к законопроекту говорится: «Предлагается обязательное размещение на этикетке или контрэтикетке, или потребительской таре (упаковке) алкогольной продукции информации о вреде употребления алкогольной продукции для здоровья: „Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью! Алкоголь Вам враг!“»

Председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов отметил, что возражений со стороны каких-либо фракций он не ожидает.

«В последние годы шло снижение потребления алкоголя, а вот совсем последние два года, к сожалению, показывают определённый рост. И более настойчиво говорить, что алкоголь это вред, — правильно», — подчеркнул он.

Ранее сообщили, что жители Алтайского края выпивают свыше 10 литров алкоголя на человека в год — это «средняя выраженность проблемы».