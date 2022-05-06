Алла Пугачева регистрирует бренд «Примадонна», под которым будет продаваться оружие
Универсальную торговую марку Пугачёва, которая находится в Израиле, создаёт в России
6 мая 2022, 15:57, Илья Звягинцев
Известная российская певица Алла Пугачёва решила пойти в бизнес. Об этом сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, Пугачёва, которая сейчас находится в Израиле, регистрирует в России универсальную торговую марку «Примадонна».
Под этим брендом смогут существовать различные товары, включая косметику, дроны, одежду для беременных, а также коллекторские агентства.
Самыми необычными товарами в этом списке являются оружие и боеприпасы.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске бизнесмены-стартаперы разводят сверчков, чтобы делать из них муку. Этот продукт могут добавлять в выпечку и спортивное питание.
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