Алла Пугачева регистрирует бренд «Примадонна», под которым будет продаваться оружие

Известная российская певица Алла Пугачёва решила пойти в бизнес. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, Пугачёва, которая сейчас находится в Израиле, регистрирует в России универсальную торговую марку «Примадонна».

Под этим брендом смогут существовать различные товары, включая косметику, дроны, одежду для беременных, а также коллекторские агентства.

Самыми необычными товарами в этом списке являются оружие и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске бизнесмены-стартаперы разводят сверчков, чтобы делать из них муку. Этот продукт могут добавлять в выпечку и спортивное питание.