Алла Пугачева регистрирует бренд «Примадонна», под которым будет продаваться оружие

Универсальную торговую марку Пугачёва, которая находится в Израиле, создаёт в России

6 мая 2022, 15:57, Илья Звягинцев

Известная российская певица Алла Пугачёва решила пойти в бизнес. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, Пугачёва, которая сейчас находится в Израиле, регистрирует в России универсальную торговую марку «Примадонна».

Под этим брендом смогут существовать различные товары, включая косметику, дроны, одежду для беременных, а также коллекторские агентства.

Самыми необычными товарами в этом списке являются оружие и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске бизнесмены-стартаперы разводят сверчков, чтобы делать из них муку. Этот продукт могут добавлять в выпечку и спортивное питание.

В Новосибирске начнут производить муку из сверчков для спортивного питания и хлеба

В Новосибирске начнут производить муку из сверчков для спортивного питания и хлеба

Комментарии
    Новости партнеров