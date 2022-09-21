Алтай формирует позицию. Власти всех регионов высказались о «самомобилизации»

Администрации всех регионов РФ прокомментировали своё отношение к идее главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации». Результаты опроса опубликовал Telegram-канал SHOT.

Напомним, Кадыров заявил о том, что каждый субъект РФ может подготовить хотя бы по тысяче добровольцев для участия в спецоперации.

«На сегодняшний день 22 субъекта РФ поддержали предложение, 38 — формируют свою позицию, 9 — отказались от комментариев, а ещё 16 — несколько дней не отвечают на звонки и запросы», — говорится в сообщении.

Судя по результатам опроса, Алтайский край и Республика Алтай — «формируют позицию» на предложение о «самомобилизации».

Отношение регионов к «самомобилизации» / Фото: t.me/shot_shot

Ранее amic.ru рассказал, что означают принятые в Госдуме поправки в Уголовный кодекс о «мобилизации» и «военном положении».