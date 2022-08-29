Алтай стал чуть более привлекательным для трудоустройства и работы

Алтайский край занял 66 место из 85 в рейтинге регионов по рынку труда за 2021 год, сообщает РИА Новости.

Исследование позволяет определить не только уровень занятости в регионе, но и его привлекательность для трудоустройства и дальнейшей работы. При расчёте проанализировали восемь показателей, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда и ёмкость рынка труда.

«В Алтайском крае рейтинговый балл по итогам 2021 года — 51,1. Рейтинговый балл по итогам 2020 года — 49,4», — отметили аналитики.

Таким образом, за год регион немного увеличил свою «трудовую привлекательность» — на 1,7 балла.

Республика Алтай находится ниже — на 78 строчке. Регион получил рейтинговый балл — 27,4, год назад — 23,2.

Среди регионов Сибири самый лучший результат у Красноярского края (6 место) — 76,1 балла.

На первой строчке расположилась Москва — 97,2 балла, на последней позиции — Республика Ингушетия с показателем 7,1 балла.

Ранее сообщили, что Алтайский край оказался в конце списка регионов по доле работников с зарплатой выше среднего.