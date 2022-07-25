«Алтай в объективе»: фотоконкурс к 85-летию региона запустили в Алтайском крае

Алтайские единороссы приглашают фотографов и просто любителей принять участие в конкурсе фотографии «Алтай в объективе». Присылать работы могут все желающие жители региона.

Заявки принимают до 25 сентября по электронной почте partproekt22@gmail.com. Отправляйте одну или несколько фотографий с пометкой «конкурс „Алтай в объективе“».

Номинаций будет три:

«Историческое место» (на фотографиях должны быть изображены места, связанные со значимыми событиями в истории Алтайского края). «Природа моими глазами» (фотографии должны быть посвящены уникальной природе, интересным местам, необычным природным явлениям, заповедным территориям, объектам животного мира Алтайского края). «Малая родина славится...» (фотографии должны отображать культуру и традиции народов, живущих в крае, места и события, связанные с его выдающимися жителями).

Описание фото приветствуется, но не обязательно.

Победителей выберут народным голосованием: жители региона будут голосовать в режиме онлайн до 9 октября. Итоги партия опубликует на своём сайте и в социальных сетях. Лучшие фотографии войдут в электронный фотоальбом в честь 85-летия Алтайского края. Авторы работ, набравших наибольшее количество голосов, будут отмечены реготделением «Единой России». Подробнее об условиях проведения конкурса можно узнать из Положения.