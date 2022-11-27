Алтайкрайстат опубликовал интересную инфографику о женщинах в честь Дня матери
Праздник отмечают сегодня, 27 ноября
27 ноября 2022, 07:35, Никита Черников
Сегодня, 27 ноября, в России отмечают День матери. По этому случаю Алтайкрайстат поделился занимательными данными о женщинах, проживающих в регионе.
Какова численность представительниц прекрасного пола в крае, сколько из них проживают в городах, а сколько — в сёлах, и как много женщин стали мамами в 2021 году — в инфографике ведомства.
Фото: Алтайкрайстат
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