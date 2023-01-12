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«Алтайская шпионка» Бутина призналась, что в детстве хотела стать продавцом мороженого

При этом свои мечты в 20 лет Мария Бутина вспомнить не смогла

12 января 2023, 10:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

«Алтайская шпионка», депутат Мария Бутина рассказала о том, кем она хотела стать в детстве. Своей историей она поделилась в эфире радиостанции «Киров Град».

По словам Бутиной, она не помнит, о чём мечтала в 20 лет, но в детстве хотела стать продавцом мороженого.

Также Бутина заявила, что на Крещение она не будет публично окунаться в прорубь. Депутат объяснила это тем, что религия является личным делом.

«Каких-то показательных вещей на этот счёт вы от меня не увидите. В крестный ход ходила, так как это важное событие для региона и нужно, чтобы о нём узнали и приехали сюда ещё больше людей», — сказала Бутина.

 

Комментарии 38

  • Что-то много Бутиной на сайте Она де депутат от Кирова?
    12 января, Гость   Ответить
  • Не повезло Маше. Депутатом стала. Но уровень как у продавца мороженого.
    12 января, Гость   Ответить
  • лучше бы им и стала, но судьба нас наказала
    12 января, Гость   Ответить
  • "Алтайская шпионка" - это звание, должность или кличка?
    12 января, Гость   Ответить
  • Лучше бы её не выпускали из американской тюрьмы. Чтобы быть уважаемым и авторитетным в нашей стране, нужно отсидеть в американской тюрьме.
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, или кличка? --- Погремуха)))
    12 января, Гость   Ответить
  • Ну хоть одна нормальная новость!
    12 января, Гость   Ответить
  • Ну хоть одна нормальная новость ***** А это разве вообще подходит под разряд новости? И ещё: интересно узнать, а в чем для вас «нормальность» данной Заметки? Что именно вам понравилось?
    12 января, Гость   Ответить
  • а в чем для вас «нормальность» данной Заметки? Что именно вам понравилось?--- мне мороженое понравилось
    12 января, Гость   Ответить
  • Хотела стать мороженщицей, но принялась угрожать национальной безопасности США.В шпионаже её никто не обвинял,но она шатала устои США.За то и посадили.Посмотрите, в чём её обвинили в американском суде.Она враг американского народа,её целью было нанесение ущерба Соединённым Штатам,ей грозило тюремное заключение сроком на десять лет.Хотя ущерб она нанести так и не успела.Ни у кого не возникают никаких смутных ассоциаций?
    12 января, Гость   Ответить
  • Вызывает примерно такие же эмоции, как и говорящая лошадь собчак...
    12 января, Гость   Ответить
  • " В крестный ход ходила, так как это важное событие для региона " Как бэ, шта ?!
    12 января, Гость   Ответить
  • жаль что не все детские мечты сбываются - на земле было бы спокойнее и умиротвореннее
    12 января, Гость   Ответить
  • сколько Бутина платит за рекламу по сто раз в новостной?
    12 января, Гость   Ответить
  • мне мороженое понравилось **** Нравится мороженое? Иди и купи. Зачем здесь писать?
    12 января, Гость   Ответить
  • такие же эмоции, как и говорящая лошадь собчак... ****** Кто бы как к Собчак не относился, но она интеллектуальная, не в пример многих, да тебе в частности. Плюс обеспеченная. И клала она с прибором на мнение таких неудачников как ты.
    12 января, Гость   Ответить
  • " Как бэ, шта ?! ***** Согласен. Тут явный перебор.
    12 января, Гость   Ответить
  • Вопрос только один: Откуда у неё миллионы долларов на покупку элитной московской недвижимости?
    12 января, Гость   Ответить
  • как и говорящая лошадь собчак --- да ну нафиг, Собчак считает, что Крым принадлежит Украине
    12 января, Гость   Ответить
  • В 20 лет уже мечтала в Америке жить, но теперь про это вспоминать низзя.
    12 января, Гость   Ответить
  • жаль что не все детские мечты сбываются - на земле было бы спокойнее и умиротвореннее --------------------------------- Уже который раз на этом ресурсе привожу пример детской мечты маленького Миши Кутузова,который желал увидеть Париж хотя бы одним глазком.
    12 января, Гость   Ответить
  • Собчачка баба гламурная.И языком чешет как помелом метёт.Но за Русь она точно не уср"тся.
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, Михаил Кутузов умер на территории Польши. До парижа в иностранном походе Русской армии он не дошел. Перестань писать чушь.
    12 января, Гость   Ответить
  • Если у Миши Кутузова всё-таки не сбылась детская мечта,то русские казаки дошли и смешивали свою кровь с тамошними парижскими бабами.Что гораздо существеннее,чем просто одним глазком посмотреть.
    12 января, Гость   Ответить
  • Наверное для Бутиной стать продавцом мороженого было бы лучше всего, меньше бы позорила малую родину и вообще для народа сильно дешевле
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, еще раз, не пиши чушь про мечты. Граф Кутузов не раз бывал в Париже. Но не после 1812 г. Так что
    12 января, Гость   Ответить
  • Да чем же Мария бутина позорит Алтайский Край?Тем что пиндосские сатрапы несколько лет назад бросили её в свои застенки?
    12 января, Гость   Ответить
  • Если Кутузов бывал в Париже,значит его детская мечта сбылась.И неважно,с одним глазком он был тогда или ещё с двумя.
    12 января, Гость   Ответить
  • ВЫ чего такой влюбленный в Бутину? Явно только таких "умных" депутатов нам и не хватает, раньше доярок брали, от тех хоть бурные аплодисменты были "переходящие в овации".
    12 января, Гость   Ответить
  • " И клала она с прибором на мнение таких неудачников как ты."- хотел бы я посмотреть на это зрелище. И где у нее вырос этот прибор? Или этот прибор и есть та самая единственная извилина зоофила-любителя лошадей?
    12 января, Гость   Ответить
  • Одно из обвинений Бутиной - девушка старалась «налаживать связи с американцами» . Теперь я понял почему в депутаты - она специалист по "связям"
    12 января, Гость   Ответить
  • И где у нее вырос этот прибор? **** Если ты только это вынес из поста, адресованному тебе, то ты ещё раз подтвердил своё скудоумие.
    12 января, Гость   Ответить
  • девушка старалась «налаживать связи с американцами» . ***** Это тебе кто сказал? Пиндосы? Да не) это зэк Ололеша Навальнер такое брякал. Ну, и кто сейчас Бутина, и где твой Ололеша? Есть желание шконку рядом занять?
    12 января, Гость   Ответить
  • Извини не знал - она там в Америке мосты подрывала)
    12 января, Гость   Ответить
  • А стала продавцом рыбы
    12 января, Гость   Ответить
  • девушка старалась «налаживать связи с американцами» . ***** Это тебе кто сказал? Пиндосы? Да не) это зэк Ололеша Навальнер такое брякал. Ну, и кто сейчас Бутина, и где твой Ололеша? Есть желание шконку рядом занять?------------------Сейчас Бутина подстилка, а Навальный герой народный, а шконка тебя ждет, предатель России.
    13 января, Гость   Ответить
  • Чтобы быть уважаемым и авторитетным в нашей стране, нужно отсидеть в американской тюрьме.-----------Ну вот зачем ты так . Ну ведь не все. Например Бута я уважаю, настоящий мужик. И тот, которого Банионис играл в Мертвом сезоне, наш разведчик Абель, тоже его уважаю. Ну а Бутина просто пиар, Бузова, Собчак и прочий шлак.
    13 января, Гость   Ответить
  • Откуда у неё миллионы долларов на покупку элитной московской недвижимости?-----------Вова дал из нашего кармана.
    13 января, Гость   Ответить
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