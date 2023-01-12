«Алтайская шпионка» Бутина призналась, что в детстве хотела стать продавцом мороженого

При этом свои мечты в 20 лет Мария Бутина вспомнить не смогла

12 января 2023, 10:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

«Алтайская шпионка», депутат Мария Бутина рассказала о том, кем она хотела стать в детстве. Своей историей она поделилась в эфире радиостанции «Киров Град».

По словам Бутиной, она не помнит, о чём мечтала в 20 лет, но в детстве хотела стать продавцом мороженого.

Также Бутина заявила, что на Крещение она не будет публично окунаться в прорубь. Депутат объяснила это тем, что религия является личным делом.