«Алтайская шпионка» Бутина призналась, что в детстве хотела стать продавцом мороженого
При этом свои мечты в 20 лет Мария Бутина вспомнить не смогла
12 января 2023, 10:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
«Алтайская шпионка», депутат Мария Бутина рассказала о том, кем она хотела стать в детстве. Своей историей она поделилась в эфире радиостанции «Киров Град».
По словам Бутиной, она не помнит, о чём мечтала в 20 лет, но в детстве хотела стать продавцом мороженого.
Также Бутина заявила, что на Крещение она не будет публично окунаться в прорубь. Депутат объяснила это тем, что религия является личным делом.
«Каких-то показательных вещей на этот счёт вы от меня не увидите. В крестный ход ходила, так как это важное событие для региона и нужно, чтобы о нём узнали и приехали сюда ещё больше людей», — сказала Бутина.
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