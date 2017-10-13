Алтайские аптеки снизили цены

С 1 октября 2017г. по инициативе аптечной сети Фармакопейка® в аптеках Алтайского края наиболее важные социально значимые медикаменты будут продаваться по сниженным ценам.

В частности, на сезонные лекарства, востребованные в период гриппа и ОРВИ, Фармакопейка® как социально значимая сеть аптек предложит наиболее низкие цены в регионе. Покупателям удастся сэкономить семейный бюджет на противовирусных средствах (Бронхо-мунал, Кипферон, Анаферон и др.), а также на препаратах для снятия симптомов простуды (Амбробене, Аква Марис, Терафлю, АЦЦ, и др.).

Снижение цен в "Фармакопейке" коснется и других товаров: лечебной косметики, медтехники, витаминов, препаратов для лечения и профилактики болезней сердца, глаз, суставов, нервной системы.

Помимо низких цен Фармакопейка® этой осенью будет радовать покупателей приятными и полезными подарками: с начала октября все желающие смогут поучаствовать в розыгрыше тысячи наименований товаров для красоты и здоровья. Три главных приза – три путевки в оздоровительный тур общей стоимостью 450 000 рублей. Подробности на сайте go.farmakopeika.ru

Организатор: ООО "Медэкспорт - Северная звезда". Срок проведения акции: с 01.10.2017 г. по 25.12.2017 г. (включительно). Подробную информацию об организаторе акции, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в аптеках Фармакопейка®, на сайте www.farmakopeika.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-97-07. Внешний вид, цвета и модели призов могут отличаться от рекламных изображений.

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