Алтайские археологи обнаружили редкие китайские монеты в некрополе

Учёные АлтГУ в ходе археологических раскопок на территории Алтайского края обнаружили редкие китайские и среднеазиатские монеты. Как сообщает «Алтайская правда», работы проходили в Красногорском районе, в котором расположен крупнейший в регионе памятник эпохи Тюркских каганатов.

Раскопки позволили подтвердить ряд гипотез — монеты доказали, что Алтай в раннем средневековье находился на перекрёстке культур Востока и Запада. Как отметил доктор исторических наук Николай Серёгин, находки уникальны для археологических памятников Центральной и Северной Азии.

В статье рассмотрены 29 найденных экземпляров, которые относятся к различным типам. При этом среди распространённых экземпляров найдены и редкие за пределами Китая монеты.

«Археологические памятники эпохи Тюркских каганатов на юге Западной Сибири изучены пока очень слабо. В том числе поэтому результаты раскопок некрополя Горный-10, который по праву можно считать базовым комплексом этого времени, имеют огромное значение. Мы с коллегами на протяжении нескольких лет с разной степенью интенсивности анализируем эти яркие материалы, и мелкими шагами приближаемся к пониманию сложнейших процессов, которые происходили в нашем регионе. К примеру, имеются все основания для утверждения о том, что сложение комплекса традиций местного населения не было связано с тюрками Центральной Азии», — подчеркнул Серегин.