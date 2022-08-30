Алтайские депутаты постараются дать больницам больше денег

Систему финансирования учреждений здравоохранения нужно менять: при распределении субвенций из федерального бюджета — учитывать заболеваемость и долю сельского населения. О том, что нужно снова и снова настаивать на этом, обсудили на встрече депутатов фракции «Единая Россия» в краевом Заксобрании с главой регионального Минздрава Дмитрием Поповым.

«В крае самая разветвлённая сеть медучреждений, большая часть из них находится в сёлах. Такого нет ни в одном регионе СФО, при этом плотность населения у нас невысокая. Та формула, по которой рассчитывается наше финансирование, не учитывает всех этих особенностей», — цитирует министра пресс-служба «Единой России».

Главная проблема региона в этой сфере — кредиторская задолженность из-за недостатка финансирования. Большая часть выделяемых средств уходит на текущее содержание инфраструктуры, пояснил министр.

И жители жалуются, сказал председатель АКЗС, секретарь реготделения ЕР Александр Романенко:

«Людей беспокоит объединение отделений, нехватка специалистов, оснащённость медучреждений, вопросы переподготовки специалистов, привлечения пенсионеров-медиков для работы в ФАПах и другие. Проблемные вопросы нужно решать. Мы как депутаты имеем самые разные возможности и готовы помогать».

Напомним, ранее по инициативе «Единой России» Заксобрание уже направляло эти предложения в российское правительство, но получило отказ.

Главные врачи вынуждены искать возможности, чтобы войти в установленные нормативы, что часто ведёт к принятию «непопулярных» решений по объединению и укрупнению отделений.

Но это проблему не решит.

«В крае однозначно нужно проводить инфраструктурные изменения. Нужно использовать возможности краевого бюджета, территориальных программ, но главное — пробовать добиваться изменений на федеральном уровне», — отметил зампред комитета по здравоохранению, главврач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Владимир Пелеганчук.

Руководитель фракции Сергей Приб предложил подключить к проблеме депутатов Госдумы от региона.

«Мы должны использовать все возможности, стучаться во все двери, чтобы постараться выровнять ситуацию. То, что сегодня происходит в здравоохранении, недопустимо. Нам нужна поддержка федерального центра, чтобы изменить нормативы, по которым выделяется финансирование», — сказал депутат.

Председатель комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко добавил, что другие регионы тоже готовы поддержать эту инициативу Алтая. А депутаты Артём Сафонов и Юрий Матвейко отметили необходимость проработки в крае программы по социальному жилью для медиков и педагогов.

В ближайшее время депутаты ЕР проведут встречу с алтайскими думцами, чтобы обсудить возможные пути продвижения сформированных предложений.