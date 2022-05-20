Алтайские эсеры продолжают «атаковать» главврача Троицкой ЦРБ

Депутат АКЗС от фракции «Справедливая Россия — За правду» Евгения Боровикова, к которой поступили сразу несколько обращений от жителей Троицкого района, накануне посетила муниципалитет. Селяне пожаловались на главврача Троицкой ЦРБ Константина Фадина. Как полагают жители, с его приходом в медучреждении резко обострилась кадровая проблема: количество уволившихся врачей растет с каждым годом. Кроме того, Фадин категорически не идет на контакт с населением, утверждает пресс-служба эсеров.

По словам Боровиковой, провластные источники уверяют, что на самом деле врачи просто переезжают, потому что нашли более высокооплачиваемые места. Однако Ирина Королева (супруга хирурга Евгения Королева, которого все жители района уважают за отзывчивость и компетентность) опровергла информацию о переезде и новом месте работы. В селе уверены, что медики просто не могут терпеть те невыносимые условия работы, которые для них создал главврач. «Это каторжный труд, хирург Королёв буквально сутками живет в больнице. И все равно ни разу никому не отказал — ни министру, ни людям без определенного места жительства», — цитирует местных жителей сайт реготделения эсеров.

Новости

Общество Жители Троицкого района пожаловались на главврача местной ЦРБ после массового оттока кадров

«Безусловно, кадровую политику нужно пересматривать», — отметила Евгения Боровикова. Депутат уже направила запросы в краевую прокуратуру, Минздрав и Счетную палату региона. Эсеры со ссылкой на местных жителей рассказывают о якобы имевшихся нарушениях в работе главврача. Насколько обоснованы такие заявления — неизвестно. Так, партийцы пишут, что на ремонт некоторых отделений помимо государственных средств, якобы скидывались и местные предприниматели. По словам одного из них, главврач Фандин якобы просил у них наличными 800 тысяч рублей, однако они отказались работать на его условиях и в итоге закупили необходимое оборудование в два раза дешевле.

Евгения Боровикова обещала разобраться в сложившейся ситуации, вспомнив, что в ее депутатской практике уже были аналогичные случаи в других районах, и ей удалось найти управу на нерадивых главврачей. «Восторжествует справедливость и правда и в Троицком районе», — уверена парламентарий. 20 мая в Троицкое для урегулирования конфликта выехал замминистра здравоохранения Алтайского края.