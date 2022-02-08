Алтайские эсеры запустили конкурс на получение стипендии депутата Госдумы
Подать документы необходимо до 31 марта 2022 года
20 победителей ежегодного конкурса на именную стипендию депутата Госдумы Александра Терентьева будут получать по 3448 рублей в течение учебного года. Об этом сообщает пресс-служба партии “Справедливая Россия — За правду“ (СРЗП).
Принять участие в конкурсе могут ученики средних и старших классов из малообеспеченных семей (с 5-го по 10-й), которые учатся на “хорошо” и “отлично”. Кроме того, требуются спортивные достижения, а также хорошее поведение. Преимущество будут иметь победители спортивных соревнований значимого уровня и “круглые” отличники. Претендентов могут выдвигать коллективы общеобразовательных школ, учреждений допобразования, в том числе детских спортивных школ. Отметим, что стипендиаты прошлых лет участвовать в конкурсе не могут.
“Выиграть в конкурсе реально. Я смог стать лауреатом за счёт достижений в спорте, кто-то — благодаря учёбе. Все зависит от человека и его желания. Мне конкурс помог двигаться вперёд. Благодаря материальной поддержке я смог стать ближе к своей цели. Ребят, не бойтесь участвовать в конкурсе. Это реальный шанс реализовать свои желания", – рассказал чемпион III зимних Олимпийских юношеских игр — 2020, биатлонист и лауреат конкурса стипендий депутата Госдумы Александра Терентьева 2019 года Олег Домичек.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить пакет документов до 31 марта 2022 года по почте или лично по адресу: 656015, Барнаул, улица Деповская, 7, офис А-202. Итоги подведут не позднее 30 апреля 2022 года и опубликуют на официальном сайте регионального отделения партии. Полностью с положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.
Напомним, конкурс проводится в Алтайском крае уже более 10 лет. За это время поддержку получили больше 300 юных талантов из малообеспеченных семей со всех городов и районов края. Конкурс проводится в рамках проекта реготделения партии СРЗП в Алтайском крае “Справедливая Россия – детям!”. Дополнительные вопросы можно задать по телефону: 8 (3852) 50-17-25.