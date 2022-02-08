Алтайские эсеры запустили конкурс на получение стипендии депутата Госдумы

20 победителей ежегодного конкурса на именную стипендию депутата Госдумы Александра Терентьева будут получать по 3448 рублей в течение учебного года. Об этом сообщает пресс-служба партии “Справедливая Россия — За правду“ (СРЗП).

Принять участие в конкурсе могут ученики средних и старших классов из малообеспеченных семей (с 5-го по 10-й), которые учатся на “хорошо” и “отлично”. Кроме того, требуются спортивные достижения, а также хорошее поведение. Преимущество будут иметь победители спортивных соревнований значимого уровня и “круглые” отличники. Претендентов могут выдвигать коллективы общеобразовательных школ, учреждений допобразования, в том числе детских спортивных школ. Отметим, что стипендиаты прошлых лет участвовать в конкурсе не могут.

“Выиграть в конкурсе реально. Я смог стать лауреатом за счёт достижений в спорте, кто-то — благодаря учёбе. Все зависит от человека и его желания. Мне конкурс помог двигаться вперёд. Благодаря материальной поддержке я смог стать ближе к своей цели. Ребят, не бойтесь участвовать в конкурсе. Это реальный шанс реализовать свои желания", – рассказал чемпион III зимних Олимпийских юношеских игр — 2020, биатлонист и лауреат конкурса стипендий депутата Госдумы Александра Терентьева 2019 года Олег Домичек.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить пакет документов до 31 марта 2022 года по почте или лично по адресу: 656015, Барнаул, улица Деповская, 7, офис А-202. Итоги подведут не позднее 30 апреля 2022 года и опубликуют на официальном сайте регионального отделения партии. Полностью с положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

Напомним, конкурс проводится в Алтайском крае уже более 10 лет. За это время поддержку получили больше 300 юных талантов из малообеспеченных семей со всех городов и районов края. Конкурс проводится в рамках проекта реготделения партии СРЗП в Алтайском крае “Справедливая Россия – детям!”. Дополнительные вопросы можно задать по телефону: 8 (3852) 50-17-25.