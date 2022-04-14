Алтайские медики провели уникальную операцию пятилетнему ребёнку

Алтайские детские хирурги провели уникальную операцию мальчику, который не мог самостоятельно питаться. Об этом сообщают «Вести Алтай».

При рождении маленького пациента посчитали здоровым. Однако вскоре после рождения врачи обнаружили у мальчика ложную диафрагмальную грыжу. К этому диагнозу вскоре добавились ущемление и некроз желудка и пищевода. Подобное сочетание заболеваний — очень сложное для лечения, и ранее в медицинской литературе не фигурировало.

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За ребёнком в течение пяти лет наблюдал Юрий Тен — один из ведущих детских хирургов региона. Всего мальчику сделали пять операций, в том числе и пластику пищевода. Эту очень сложную операцию в России проводят редко. В передовых клиниках из-за неё погибают 5% пациентов. В Алтайском крае все 150 подобных операций завершились благополучно.

Теперь маленький пациент может есть самостоятельно, а не через гастростому («трубочку») и готовится к выписке.

Этот ранее неописанный случай вызвал большой интерес в профессиональном медицинском сообществе. Алтайских медиков, работавших с ребёнком, пригласили с докладом на Всероссийский симпозиум детских хирургов.

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Ранее сообщалось, что по итогу 2021 года в Алтайском крае количество медперсонала сократилось на 192 врача и 832 средних медработника. При этом глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов рассказывал, что правительство региона утвердило новый план мероприятий по укомплектованию медицинских организаций кадрами.