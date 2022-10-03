Алтайские мобилизованные получили в Омской области посылки от родных
Как отправить посылку и что для этого необходимо сделать?
Алтайские мобилизованные, отправленные на подготовку в Омскую область, получили посылки от родных, сообщает «Беседка Белокуриха. Подслушано Белокуриха».
«Наши ребята получили посылки из дома! Сейчас они находятся в учебной военной части Омска. Мобилизованные из Белокурихи парни благодарят всех, кто принял участие в сборе. Мы с вами, ребята! Ждём всех домой!» — говорится в сообщении.
Отправить посылки можно через СДЭК из Барнаула по восьми адресам:
пр. Строителей, 26;
ул. Балтийская, 105;
пр. Ленина, 112;
пр. Ленина, 47;
ул. Новосибирская, 1а;
пр. Красноармейский, 15;
пр. Красноармейский, 64;
ул. Попова 114.
«Действительно, по восьми указанным адресам в СДЭК можно отправить посылки в Омск мобилизованным из Алтайского края. Никаких ограничений по весу и габаритам нет», — подтвердили amic.ru в компании.
Необходимо сказать менеджеру, что посылка в Омскую область для мобилизованных. Нужно указать телефон, адрес, кто получит, куда доставить и кому там звонить, чтобы посылку приняли. Посылки досмотрят. Отправка 1-3 раза в неделю.
Ранее алтайский омбудсмен выяснил, как живут мобилизованные в омском палаточном лагере.