Алтайские пенсионеры начали получать повышенные пенсии

Неработающие пенсионеры начали получать проиндексированные выплаты по обычному графику с 3 февраля. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, вместе с пенсией за февраль они также получат доплату за январь с учётом доиндексации с 5,9 до 8,6%.

Напомним, с 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля в соответствии с изменениями федерального законодательства дополнительно проиндексированы до 8,6%.

В результате повышения страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров в Алтайском крае увеличилась в среднем на 1186,86 рубля в месяц, её средний размер теперь составляет 16 229,69 рубля.