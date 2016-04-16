Алтайские пограничники не пустили в Казахстан двух декоративных голубей

Фото: пресс-служба ПУ УФСБ по Алтайскому краю

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю в четверг, 14 апреля, на контрольно-пропускном пункте "Павловка" на границе с Республикой Казахстан обнаружили двух декоративных голубей в машине у жителя Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Здесь отмечают, что птиц перевозили без ветеринарного сертификата Таможенного союза. В результате, птицы вернули назад — жителю Славгорода. Такую меру приняли для того, чтобы предупредить возможную опасность заражения граждан заразными болезнями, общими для человека и животных, поскольку соответствующих документов, подтверждающих, что голуби не больны орнитозом, предоставлено не было.