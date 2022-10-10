Алтайские пожарные спасли 11 детей из загоревшегося дома

Вечером 9 октября в Горно-Алтайске произошёл пожар в одной из комнат пятиэтажной многоэтажке. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Республике Алтай, по прибытии пожарных из окна дома на четвёртом этаже шёл дым.

Из здания оперативно эвакуировали 121 человека. Пожарные спасли из задымлённой зоны 29 человек, в том числе 11 детей. На месте работали пять звеньев газодымозащитной службы, которые в условиях полной темноты и дыма находили и выводили людей, эвакуируя их из здания в защитных масках.

Отмечается, что особую помощь в этом вопросе оказали сотрудники полиции, которые стали направлять людей к выходу, старались избежать паники среди жильцов, которая могла бы привести к травмам и гибели людей.

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Очаг пожара был обнаружен и ликвидирован в кратчайшие сроки на площади 18 квадратных метров в одной из квартир, где за неуплату было отключено электричество и водоснабжение. Там находились пять человек. Пожарные спасли двоих и обнаружили тела трёх погибших.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 37 человек личного состава и 9 единиц техники пожарных частей города и Маймы.

К тушению пожара привлекались силы и средства МВД, скорой помощи, горэлектросети, Следственного комитета. Общее количество привлечённых сил и средств — 67 человек, 19 единиц техники.