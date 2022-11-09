Алтайские предприятия АПК, несмотря на санкции, обеспечили высокую урожайность и качество зерна

В сентябре — первой половине октября 2022 года спрос на продукцию сибирской промышленности, в том числе и из Алтайского края, оставался под санкционным давлением. Несмотря на это, региональные предприятия отмечали рост внутреннего спроса на свои изделия. Об этом сообщается в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России».

Подчёркивается, что в Сибири производство ряда моделей оборудования для АПК было затруднено из-за проблем с поступлением деталей из ряда стран, однако сейчас компании ищут новых контрагентов. В частности, один из крупных региональных производителей высокотехнологичного сортировочного оборудования рассказал, что идёт замещение поставщиков сырья и комплектующих. Компания осваивает азиатский рынок, но заместить ушедших европейских покупателей в полной мере пока не удалось.

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Экономика Больно смотреть и больно говорить. Почему аграрии в Алтайском крае перепахивают поля с посевами и готовятся везти скот на убой

Увеличение предложения многих сельскохозяйственных культур, в частности из-за ограниченного экспорта, сдерживает рост цен как в России, так и в регионе. Вместе с тем издержки сельхозпроизводителей нарастают, что несёт проинфляционные риски в будущем. Кроме того, ожидается рекордный урожай зерновых культур, что связано как с увеличением посевных площадей, так и с ростом урожайности.

«Алтайский край занимает второе место в России по посевной площади зерновых. В прошлом году в регионе был собран рекордный за последние 12 лет урожай таких культур. По предварительным данным, в текущем году аграриев также ждёт хороший урожай. Планируется, что сбор будет меньше, но качество зерна по сравнению с прошлым годом лучше. Если в 2021 году в крае доля пшеницы 3-4 класса составляла 95%, то в этом году она увеличилась до 97%», — отметил управляющий Отделением Барнаул Банка России Андрей Иванов.

При этом цены на зерно снижаются с весны 2022 года. Эксперты связывают такую ситуацию с низким спросом, обусловленным ограниченным рынком сбыта из-за санкций. Кроме того, на складах скопились ощутимые запасы нераспроданной продукции с прошлого года.

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Напомним, ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил несогласие с мнением отдельных аграриев о недостаточном уровне господдержки. По словам главы региона, за последние годы большинство сельхозтоваропроизводителей сумели кратно увеличить свою прибыль.