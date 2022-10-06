Алтайские предприятия начали поставку техники для посевной кампании в ЛНР

Первый комплекс уже прибыл на территорию региона, а второй готовят к отправке

6 октября 2022, 12:02

Предприятия сельхозмашиностроения в Алтайском крае начали поставлять технику для проведения посевной кампании озимых культур в Луганской Народной Республике (ЛНР). Как сообщает ТАСС, в пресс-службе компании «Агроцентр» рассказали, что первый посевной комплекс уже прибыл на территорию региона, а второй готовят к отправке.

«В преддверии посевной кампании озимых зерновых культур под урожай 2023 года в Луганскую Народную Республику прибыл первый в регионе посевной комплекс FeatAgro LRF 8500 из Барнаула. В ближайшее время туда же мы отправим ещё и другой посевной комплекс серии S-9600. Начало сотрудничества с республикой положено, мы надеемся внести большой вклад в развитие региона, поставляя надёжную и производительную технику», — заявили в компании.

Комплексы предназначены для сборки урожая зерновых, зернобобовых и мелкосеменных культур. Один из них оснащён сразу двумя важными системами: раздельного внесения сухих гранулированных удобрений и жидких удобрений.

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Напомним, 27 сентября жители ЛНР в ходе референдума (как и в трёх других субъектах) приняли решение стать частью Российской Федерации. Подавляющее большинство отдало голос «за» и в Славяносербском районе, который уже не первый месяц находится под «опекой» Алтайского края. Накануне президент России Владимир Путин ратифицировал договоры о вхождении новых территорий в состав РФ.

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