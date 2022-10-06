Алтайские предприятия начали поставку техники для посевной кампании в ЛНР

Предприятия сельхозмашиностроения в Алтайском крае начали поставлять технику для проведения посевной кампании озимых культур в Луганской Народной Республике (ЛНР). Как сообщает ТАСС, в пресс-службе компании «Агроцентр» рассказали, что первый посевной комплекс уже прибыл на территорию региона, а второй готовят к отправке.

«В преддверии посевной кампании озимых зерновых культур под урожай 2023 года в Луганскую Народную Республику прибыл первый в регионе посевной комплекс FeatAgro LRF 8500 из Барнаула. В ближайшее время туда же мы отправим ещё и другой посевной комплекс серии S-9600. Начало сотрудничества с республикой положено, мы надеемся внести большой вклад в развитие региона, поставляя надёжную и производительную технику», — заявили в компании.

Комплексы предназначены для сборки урожая зерновых, зернобобовых и мелкосеменных культур. Один из них оснащён сразу двумя важными системами: раздельного внесения сухих гранулированных удобрений и жидких удобрений.

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