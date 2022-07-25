Алтайские сельчане просят расконсервировать школу, чтобы дети не учились в «100-летней развалюхе»

В Алтайском крае жители села Приборового на сходе обсудили аварийное состояние школы в соседнем селе Вострово, где учатся дети обоих поселений, пишут «Алтайские крайности».

«Обсуждение проходило очень бурно. Востровская школа вот-вот отметит 100-летний юбилей, и общественность давно добивается её капитального ремонта, хотя власти уж очень долго с этим тянут. Но больше всего сельчан возмущало даже не это. В Приборовом когда-то работала своя большая двухэтажная кирпичная школа, носящая имя знаменитого партизанского командира Ефима Мамонтова. А в 2007 году её прикрыли. Сейчас здание законсервировано, но находится практически в идеальном состоянии, при этом школьников возят в соседнее село учиться в 100-летней деревянной развалюхе», — говорится в сообщении.

Школы в сёлах Приборовое и Вострово / Фото: t.me/altaikrai

Местные жители отрицают, что давали согласие на оптимизацию учебного заведения. При этом районные власти говорят, что решение сельского схода было.

«На самом же деле согласие на оптимизацию чиновники „выторговали“ обманом. Жителей села поставили перед выбором — или школа, или сельсовет, что-то одно надо закрывать. Но как без сельсовета? А школа есть и в соседнем Вострово», — отметили в Telegram-канале.

Законсервированная школа в селе Приборовом / Фото: t.me/altaikrai