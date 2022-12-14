Алтайские школьницы, спалившие цветы на Вечном огне, рассказали, зачем это сделали

Прокуратура Республики Алтай проверила опубликованную в Сети и СМИ информацию о школьницах, которые грели ноги и жгли гвоздику у пламени Вечного огня в Парке Победы Горно-Алтайска. Как сообщают «Новости Горного Алтая», подростки пояснили, что не думали о последствиях своего поступка и не хотели осквернять символ воинской славы России, а также принесли извинения.

Как установили следователи, на прошлой неделе 12-летние девочки, возвращаясь домой после уроков, решили погреться у Вечного огня. Поднимаясь по ступенькам мемориального комплекса, они увидели цветок гвоздики — одна из школьниц взяла его с собой. Погревшись, несовершеннолетняя подожгла гвоздику, а вторая сняла происходящее на видео и выложила его в Telegram.

Школьниц поставили на профилактический учёт. Их родители привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей»). Кроме того, прокуратура начала проверку образовательного учреждения, в котором учатся девочки, «на предмет соблюдения требований законодательства о патриотическом воспитании».