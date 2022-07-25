Алтайские студенты отобрались на форум молодых предпринимателей, организованный «Новыми людьми»

В Подмосковье открылся первый форум молодых предпринимателей «Июлька». Среди участников — шесть барнаульцев, которые вышли в финал образовательной программы по развитию молодёжного предпринимательства «Я в деле», реализуемой партией «Новые люди» при поддержке благотворительного фонда «Капитаны». Всего на форум съехались более 500 участников со всех регионов, сообщает пресс-служба партии.

Барнаул на форуме представляют студенты и волонтёры с готовыми бизнес-идеями и проектами, которые были разработаны в процессе обучения. Одна из задач форума — учебный курс по наставничеству. Ведь все, кто приехал, станут наставниками следующего сезона программы, который стартует уже в сентябре. Открыл форум лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

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Общество «Я в деле». Как «Новые люди» развивают молодежное предпринимательство

«На форуме собрались и выпускники прошлого сезона программы, и те, кто готов стать наставниками для будущих участников. Мы не просто подводим итоги — это больше образовательное мероприятие, подготовка наставников для следующего сезона. За первые пять месяцев программы удалось дать предпринимательские навыки более чем 10 000 ребятам. Мы рассматриваем это как базовую грамотность. Предпринимательские компетенции — это новая грамотность XXI века», — отметил политик.

Лидер «Новых людей» рассказал участникам и о своём понимании наставничества: «Люди, которые делают свой бизнес, достигают успехов. Но гораздо больших успехов добиваются те, кто помогает и позволяет развиваться своей команде. Сила человека, желающего добиться многого, в его команде, которая может придумать больше и интереснее, чем он сам. Важно давать людям делать то, что они хотят. Большой руководитель — это всегда работа по вдохновлению других».

Программа «Я в деле» инициирована партией «Новые люди» в январе 2022 года и успешно реализуется благотворительным фондом «Капитаны» при поддержке Минобрнауки и Минпросвещения России, Росмолодёжи, Фонда содействия инновациям уже в 60 регионах. В Алтайском крае в этом году обучение азам предпринимательства прошли 60 молодых людей из Барнаула и Бийска.