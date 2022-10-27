Алтайские участники СВО смогут бесплатно обращаться к юристам

Жители Алтайского края, которые принимали или принимают участие в специальной военной операции, а также члены их семей смогут получить бесплатную юридическую помощь по мерам поддержки на фоне СВО. Это стало возможным после изменения краевого закона на сессии парламента в четверг, 27 октября.

Депутаты АКЗС приняли поправки в закон о бесплатной юридической помощи почти единогласно (66 человек «за», один не голосовал). А выступили с такой инициативой губернатор Виктор Томенко и уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин.

И теперь на бесплатную юридическую помощь могут претендовать граждане, призванные на военную службу по частичной мобилизации или заключившие контракт о прохождении военной службы, которые участвуют в СВО. И, как уже было сказано, члены их семей.

Юрпомощь будут предоставлять органы власти, уполномоченный по правам человека в Алтайском крае, многофункциональные центры и другие участники системы бесплатной юридической помощи в регионе.

«Перечень мер поддержки мобилизованных и военнослужащих, участвующих в СВО, растёт, вместе с ним — количество вопросов по их применению и реализации. Важно, чтобы все те, кого коснулась мобилизация, оперативно получали консультации и разъяснения на волнующие их темы. По факту эта мера уже действует в нашем регионе. Осталось законодательно её оформить», — отметил вице-спикер АКЗС, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Денис Голобородько.

Напомним, также право на бесплатную юрпомощь в регионе имеют малообеспеченные граждане, инвалиды, ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, дети-сироты, усыновители, многодетные семьи, лишённые родительских прав, несовершеннолетние родители и другие.