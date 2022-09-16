Алтайские власти потратят 2 млн рублей на ремонт в квартире «временного пребывания»

Правительство Алтайского края выделит деньги на качественный ремонт небольшой квартиры в Барнауле, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на портал госзакупок.

«В конце августа КГБУ „Учреждение по содержанию административных зданий“ объявило тендер на капитальный ремонт квартиры в доме на улице Партизанской, 82. Начальная цена контракта — 1,921 млн рублей. 12 августа подвели итоги процедуры, в ходе которой подали только одну заявку. Договор находится на стадии подписания», — отмечает издание.

Речь идёт о квартире «временного пребывания» площадью 31,62 кв. м. Необходимо заменить двери, выполнить отделку стен декоративной и рельефной штукатуркой, поклеить обои, уложить ламинат и керамогранитную плитку, сделать подвесные потолки и освещение, поставить водонагреватель и кондиционер. Эти и другие работы необходимо выполнить до 30 ноября.

Предположительно, квартира необходима для высокопоставленных гостей или госслужащих из других регионов, работающих в Барнауле.