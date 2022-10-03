Алтайские власти рассказали, какие выплаты и льготы положены мобилизованным
Мобилизованным присваивают статус военнослужащих, поэтому им положены те же льготы, что и контрактникам
Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 тыс. рублей в месяц, сообщает управление по печати Алтайского края. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок.
Напомним, мобилизованным присваивают статус военнослужащих, поэтому им положены те же льготы, что и контрактникам, проходящим службы в зоне спецоперации.
«Военнослужащие, призванные по мобилизации, имеют льготы, предусмотренные законодательством для военнослужащих по контракту (бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, а также дополнительные социальные гарантии, военнослужащим, принимающим участие в СВО)», — говорится в сообщении.
Участники СВО получают статус ветерана боевых действий, который предусматривает дополнительные льготы:
Коммунальные:
— компенсация платы за наём и содержание жилого помещения в размере 50%. Это касается услуг по управлению жилым домом, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также взноса на капремонт.
Налоговые:
— освобождение от уплаты налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида, например одну квартиру, один дом и один гараж одновременно;
— освобождение от уплаты земельного налога с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади;
— льгота на транспортный налог зависит от региона.
Медицинские:
— после выхода на пенсию ветераны могут обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены в период службы;
— оказание медицинской помощи в рамках программы госгарантий вне очереди.
Трудовые льготы:
— возможность брать ежегодный отпуск в удобное для них время. Право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней;
— дополнительный оплачиваемый отпуск 15 календарных дней в дополнение к основному;
— возможность получить дополнительное профессиональное образование;
— ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии;
— ежемесячная денежная выплата, более 3 000 рублей, по состоянию на сентябрь 2022 года;
— пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.
В управлении подчеркнули, что по решению глав регионов также вводятся дополнительные стимулирующие выплаты. Ранее спикер АКЗС Александр Романенко рассказал о поддержке мобилизованных в Алтайском крае.