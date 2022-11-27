Алтайские военнослужащие поздравили жительниц края с Днем матери
Солдаты из разных точек записали видеопоздравления для мам
27 ноября 2022, 16:58, Илья Звягинцев
Военнослужащие из Алтайского края поздравили жительниц региона с Днём матери. Видеоролики с поздравлениями опубликовали в социальных сетях.
Солдаты из разных точек записали видео, на которых поздравили женщин с праздником. Один из военнослужащих поблагодарил свою маму за воспитание, а также пожелал ей здоровья и терпения.
Ранее поздравление матерям Алтайского края направили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава АКЗС Александр Романенко.
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