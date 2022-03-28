Алтайским пенсионерам объяснили, почему в марте они получили пенсии меньше, чем в феврале

В Алтайском крае мартовская пенсия неработающих пенсионеров оказалась меньше февральской, однако на деле выплата не уменьшилась. Об этом сообщается на сайте регионального отделения ПФР.

В ведомстве рассказали, что с 1 января 2022 года страховые пенсии проиндексировали на 5,9%.

«Предположим, размер после индексации у получателя составил 17 000 рублей. В феврале принято решение о доиндексации пенсий выше уровня инфляции, процент индексации был пересмотрен и составил 8,6%. Размер пенсии также увеличился и с 1 января 2022 года составил 17 432 рубля. В феврале выплачена пенсия в указанном размере и произведена доплата за январь в сумме 432 рубля. В марте выплачена пенсия в размере, установленном с 1 января 2022 года, — 17 432 рубля», — пояснили в ПФР.

Таким образом, в ведомстве заключили, что уменьшение пенсии не производилось.