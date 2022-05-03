Алтайским ветеранам вручат поздравления с 9 Мая от президента

В День Победы алтайским ветеранам, труженикам тыла и блокадникам вручат поздравительные письма от президента. Об этом рассказали в пресс-службе «Почты России».

Разносить поздравления почтальоны начали с 2 мая, а закончить выдачу они должны к 7 мая. Всего в Алтайском крае поздравления получат около 7,5 тысячи жителей.

Представители почты отметили, что почтальоны сделают всё, для того чтобы доставить до ветеранов поздравительные письма. При необходимости они будут уточнять новое место жительства адресата.

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Если сразу вручить письмо не получится, то его будут хранить ещё месяц, а всё это время почтальоны будут предпринимать попытки передачи послания адресату.

Отмечается, что вручать поздравления будут лично, но подписывать документы о получении не нужно.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о выплате в размере 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в ДНР, ЛНР и «на освобождённых территориях Украины».