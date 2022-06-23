Алтайский бизнес-омбудсмен назвал нелогичной просьбу ТРЦ о поддержке в условиях санкций

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов назвал нелогичной просьбу владельцев барнаульских торгово-развлекательных центров и кинотеатров о налоговых льготах. Как сообщает «Вести-Алтай», он отметил, что льготы нужны «именно пострадавшим» — кинопрокатчикам, которые лишились большого количества зарубежных фильмов, которые привлекали посетителей.

Осипов подчеркнул, что в Минфине не считают собственников ТРЦ пострадавшими от санкций. При этом сам вопрос о снижении налога по УСН для кинотеатров уже заложен в итоговой резолюции Конгресса предпринимателей, который состоялся в крае в конце мая.

В управлении Алтайского края по развитию предпринимательства подчеркнули, что в ведомство с просьбой о помощи сейчас обратился только ТРЦ «Праздничный». В ней властям предлагают изменить ставки по налогу на имущество и установить пониженные процентные ставки. Сейчас чиновники рассматривают эти варианты.

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Культура Владельцы ТРЦ обратились за помощью к Томенко из-за падения доходов кинотеатров

Напомним, что владельцы торгово-развлекательных центров Барнаула, в которых расположены кинотеатры, написали письмо на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко. В нём они заявили о катастрофическом падении доходов мультиплексов из-за ухода с российского рынка западных киностудий и просят руководство региона снизить ставку налога на имущество для торгово-развлекательных центров.