Алтайский бодибилдер Аурика Тыргалэ расскажет о кризисе в спорте

Фото: из архива Аурики Тыргалэ

Алтайская спортсменка, победительница престижного международного турнира по бодибилдингу Arnold сlassic amateur Аурика Тыргалэ примет участие в прямом эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле" в пятницу, 22 апреля.

Аурика расскажет о влиянии экономического кризиса на спорт, выскажет свое мнение по скандалам в спортивной среде, связанным с употреблением некоторыми спортсменами запрещенного препарата мельдония, а также даст советы, как добиться успеха в самом массовом виде спорта.

Слушайте беседу с известной спортсменкой на волне 69.11 УКВ радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле" или в интернете в прямом эфире 22 апреля в 17:00.

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