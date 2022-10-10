Алтайский депутат Госдумы потребовал мобилизовать в СВО мошенников
Бессарабов пояснил, что граждане, которые заподозрили, что им выдали поддельную повестку, могут обратиться в правоохранительные органы
Злоумышленники, которые изготавливают поддельные повестки, дискредитируют органы власти и частичную мобилизацию, а потому их нужно призывать и отправлять на передовую в первую очередь. Как сообщает URA.RU, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, депутат от Алтайского края Даниил Бессарабов.
«Все эти факты надо не только военкоматам, но и правоохранительным органам проанализировать и исследовать. За этим может скрываться не просто чья-то шутка. Шутников надо мобилизовывать и на передовую, чтобы неповадно было. За этим могут стоять более серьезные умышленные действия, направленные на то, чтобы дискредитировать деятельность органов государственной власти, прежде всего военкоматов», — сказал парламентарий.
Бессарабов пояснил, что граждане, которые заподозрили, что им выдали поддельную повестку, могут обратиться в правоохранительные органы. По его словам, в таком случае это могут быть умышленные действия людей, которые направлены на то, чтобы дискредитировать органы госвласти, сорвать мобилизацию, подорвать доверие людей.
Он напомнил, что повестка — официальный документ, подделка которого карается по закону. Для этого достаточно лишь проанализировать на состав подделки документов, если там есть поддельные печать, подпись должностного лица.