Алтайский депутат Госдумы потребовал мобилизовать в СВО мошенников

Злоумышленники, которые изготавливают поддельные повестки, дискредитируют органы власти и частичную мобилизацию, а потому их нужно призывать и отправлять на передовую в первую очередь. Как сообщает URA.RU, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, депутат от Алтайского края Даниил Бессарабов.

«Все эти факты надо не только военкоматам, но и правоохранительным органам проанализировать и исследовать. За этим может скрываться не просто чья-то шутка. Шутников надо мобилизовывать и на передовую, чтобы неповадно было. За этим могут стоять более серьезные умышленные действия, направленные на то, чтобы дискредитировать деятельность органов государственной власти, прежде всего военкоматов», — сказал парламентарий.

Бессарабов пояснил, что граждане, которые заподозрили, что им выдали поддельную повестку, могут обратиться в правоохранительные органы. По его словам, в таком случае это могут быть умышленные действия людей, которые направлены на то, чтобы дискредитировать органы госвласти, сорвать мобилизацию, подорвать доверие людей.

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Он напомнил, что повестка — официальный документ, подделка которого карается по закону. Для этого достаточно лишь проанализировать на состав подделки документов, если там есть поддельные печать, подпись должностного лица.

«Это ведь официальный документ, порождающий определенные обязанности в силу федерального конституционного закона „О воинской обязанности“, чтобы человек явился. Это уже не шутки. Шутников на передовую, а если ведется подрывная деятельность, то уже должна быть другая квалификация», — заключил он.