Алтайский депутат Госдумы предложил мобилизовать шутников, подделывающих повестки

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов призвал отправлять на передовую злоумышленников, подделывающих повестки, сообщает URA.ru.

Депутат отметил, что в стране появились шутники, которые отправляют гражданам поддельные повестки в военкомат в рамках частичной мобилизации.

«Все эти факты надо не только военкоматам, но и правоохранительным органам проанализировать и исследовать. За этим могут стоять более серьезные умышленные действия, направленные на то, чтобы дискредитировать деятельность органов государственной власти, прежде всего военкоматов. Это рождает недоверие к власти. Это опасные прецеденты», — указал Бессарабов.

Он подчеркнул, что за происходящим может скрываться не просто чья-то шутка. А тех, кто причастен к такой рассылке, необходимо «мобилизовывать и на передовую» отправить.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что мобилизованным россиянам нужно выдавать ватники.