Алтайский депутат пообещал разобраться со сбором средств на мемориал врачам в алтайском медуниверситете

Алтайский депутат Александр Молотов прокомментировал информацию о том, что сотрудникам алтайского медуниверситета предложили «скинуться» на мемориал врачам. Пост он опубликовал в своём телеграм-канале.

Молотов отметил, что информацию, размещенную в СМИ, ему подтвердили и некоторые сотрудники АГМУ.

«Ситуация эта неприятная и некрасивая. Безусловно, наши медики заслужили, чтобы их героический труд был увековечен. Но когда на памятник медикам предлагают „скинуться“ самим медикам, да ещё и в добровольно-принудительном порядке — это, конечно, уже за гранью», — написал Молотов.

Он добавил, что будет разбираться в ситуации.

Напомним, что в редакцию amic.ru ранее поступила информация о том, что сотрудникам алтайского меда предлагают пожертвовать деньги на строительство мемориала.