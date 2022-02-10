Алтайский депутат попросил прокуратуру вмешаться в продажу аэропорта в Барнауле

Депутат АКЗС, секретарь крайкома КПРФ по оргработе Антон Арцибашев попросил Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру проверить законность приватизации барнаульского аэропорта. На своей странице во “ВКонтакте” политик заявил, что уже отправил соответствующий запрос в ведомство, пообещав поделиться ответом.

В публикации он напомнил, что в результате продажи 75% акций окажутся в руках компании “Новапорт”, что, по его мнению, противоречит закону.

“Согласно ч. 4 ст. 40 Федерального закона “О приватизации” в результате дополнительной эмиссии акций доля государства или муниципалитета не должна опускаться менее 50% плюс одна акция. Видимо, несмотря на прямой запрет таким образом проводить допэмиссию, правительство края всё же хочет отдать аэропорт под контроль очередного олигарха”, — отметил он.

Кроме того, депутат сомневается в целесообразности продажи актива, поскольку, по его словам, каждый год в регионе наблюдается профицит бюджета — деньги можно направить на реконструкцию аэропорта.

Напомним, ранее компания “Новапорт” заявила о готовности вложить в постройку нового терминала в аэропорту Барнаула 2,8 млрд рублей в ценах 2018 года, однако на условиях получения контрольного пакета акций авиапредприятия “Алтай”. Сейчас 52% предприятия принадлежит властям Алтайскому краю, а 48% — "Новапорту".