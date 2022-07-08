Алтайский депутат Солнцева поздравила с Днём семьи, любви и верности супругов Тарасенко

8 июля в России отмечают важный государственный праздник — День семьи, любви и верности. И в этот день в Алтайском крае наградят 32 многодетные семьи, которые прожили в браке более 25 лет. В их числе супруги Владимир и Валентина Тарасенко. Накануне награждения их лично поздравила депутат краевого парламента Ирина Солнцева.

«В семье Владимира Григорьевича и Валентины Васильевны действительно царит любовь, верность, доброта и теплота. Хочется, чтобы таких семей было больше. Они подают пример молодым, как надо жить друг для друга, радоваться жизни и нести эти ценности в мир», — поделилась впечатлениями от знакомства с супругами Ирина Солнцева.

Кстати, она — региональный координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья».

Ирина Солнцева и супруги Тарасенко / Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

И семью Тарасенко действительно можно назвать крепкой. Владимир Григорьевич более 40 лет отработал в спортивной школе тренером по шахматам. Имеет второе высшее образование в духовной семинарии. Валентина Васильевна 33 года преподавала фортепиано в детской музыкальной школе. И все пятеро детей связали свои жизни с музыкой — играют на разных инструментах в оперных и симфонических оркестрах, на эстраде и сами преподают. Хотя и спорта в семье было много.

Семейная пара удостоена медали «За любовь и верность». А ещё в 2008 году они получили медаль «Родительская слава».