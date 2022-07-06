Депутат АКЗС занялся сносом АЗС, на которую забегают дети
Заброшенный объект почти развалился, но с виду весьма свеж и даже современен
6 июля 2022, 20:10
Депутат АКЗС Юрий Матвейко возьмёт на контроль снос заброшенной АЗС в Усть-Калманском районе, сообщает алтайский краевой парламент.
Автозаправка расположена на трассе недалеко от села Кабаново. Объект не работает шесть лет, почти развалился и доставляет много неудобств жителям.
«От времени опоры навеса обветшали, сам навес от сильного ветра упал и теперь мешает проехать зимой, но, самое главное, на заброшенный объект забегают дети, которые могут там травмироваться», — рассказал глава Кабановского сельсовета.
Матвейко отметил, что будет держать вопрос на контроле. Сейчас оформляются документы для демонтажа АЗС.
Комментарии
Новости партнеров