Депутат АКЗС занялся сносом АЗС, на которую забегают дети

Депутат АКЗС Юрий Матвейко возьмёт на контроль снос заброшенной АЗС в Усть-Калманском районе, сообщает алтайский краевой парламент.

Автозаправка расположена на трассе недалеко от села Кабаново. Объект не работает шесть лет, почти развалился и доставляет много неудобств жителям.

«От времени опоры навеса обветшали, сам навес от сильного ветра упал и теперь мешает проехать зимой, но, самое главное, на заброшенный объект забегают дети, которые могут там травмироваться», — рассказал глава Кабановского сельсовета.

Матвейко отметил, что будет держать вопрос на контроле. Сейчас оформляются документы для демонтажа АЗС.