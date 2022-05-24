Алтайский думец помог на пять лет ускорить капремонт павловского дома

Жители одной из многоэтажек в Павловске несколько лет страдают от прохудившейся крыши: течет и в квартирах, и на лестничных клетках. Администрация муниципалитета, по словам собственников, все время переносит срок капитального ремонта. Крышу, конечно, латают — «ежегодно меняют шифер», говорят павловчане. Но ситуацию это не спасает. Лишь вмешательство депутата Госдумы Александра Терентьева сдвинуло ситуацию с мертвой точки, сообщает пресс-служба реготделения эсеров.

В конце лета 2021 года жители пришли со своей бедой к парламентарию. «Наше обращение к вам единственная надежда быть услышанными. До 2028 года дом совсем развалится», — пишут жильцы дома №6 по улице Заводской. По графику этот дом стоял сначала на 2021 год, потом чиновники сочли возможным его «сдвинуть» на семь лет. «Перенос сроков капремонта на более поздний, увы, регулярная практика в Алтайском крае. К нам очень часто поступают обращения от собственников, которые вынуждены жить в ожидании ремонта в разваливающихся домах, а сроки переносятся и иногда на несколько лет», — отметил Терентьев.

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Депутату удалось оправдать надежды павловчан. После запроса в прокуратуру края надзорными органами была проведена проверка. Затем прокурор взял на контроль вопрос по возврату денег, накопленных собственниками дома для оплаты услуг МУП «Павловские коммунальные сети». Договор был расторгнут еще в 2020 году — в адрес конкурсного управляющего МУПа внесено представление. Жильцы рассказали депутату, что после этих мер унитарное предприятие предоставило собственникам информацию о возврате их накоплений — почти 240 тысяч рублей, а ООО ЖКХ «Павловск» залатало крышу, провело ремонт подъездов и частичный ремонт отопительной системы.

После обращения Александра Терентьева в краевой Фонд капремонта администрация района пересмотрела свое решение о переносе сроков, и дом был включен в краткосрочный план краевой программы на 2023 год. «Большое вам спасибо за оказанную нам помощь. Крышу нам заменят в 23 году вместо 28-го. Остальное будем делать в складчину. Если бы не наша настойчивость и ваша помощь, вряд ли бы что-то получилось», — сообщили жители в письме депутату.