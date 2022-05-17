Алтайский думец предложил жестче наказывать нарушителей за пал сухой травы

Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила несколько инициатив, которые должны помочь предотвратить лесные пожары. О законодательных мерах, которые сформулировали социалисты, напомнил лидер СРЗП, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов. По данным на середину мая, пожары зафиксированы в 77 регионах, в половине субъектов введён особый режим, в нескольких — режим ЧС, отмечает партийная пресс-служба.

«У всех так называемых ландшафтных пожаров есть „автор“, — отметил депутат Госдумы, лидер социалистов в Алтайском крае Александр Терентьев. — Из года в год буквально из каждого утюга талдычат, что нельзя жечь траву! Службы МЧС постоянно предостерегают в своих рассылках о пожароопасной и ветреной погоде. Но нет — находятся умельцы, которые понадеявшись на авось, удачу или не знаю на что, чиркают спичку и... о последствиях мы уже узнаем в печальных сводках».

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Эксперты указывают на то, что 90% возгораний связано с деятельностью человека, в частности, с палом сухой травы на сельхозугодьях. Фракция СРЗП ещё в 2019 году внесла в Госдуму законопроект о предотвращении ландшафтных пожаров.

«Наши предложения — определить понятие ландшафтных пожаров в законодательстве и предусмотреть механизм изъятия земельных участков, на которых организуются поджоги, ведущие к серьёзным последствиям. Сколько ещё можно церемониться с теми, кто устраивает нам эти ландшафтные пожары. Только жёсткие меры, закреплённые в законе, смогут потушить эту проблему, которую мы наблюдаем каждую весну. А к тем, кто устраивает поджоги специально, преследуя свои личные цели, — с них должен быть спрос ещё жёстче», — отметил Терентьев.