Алтайский думец предложил жестче наказывать нарушителей за пал сухой травы
Александр Терентьев считает, что главную опасность представляют ландшафтные пожары
Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила несколько инициатив, которые должны помочь предотвратить лесные пожары. О законодательных мерах, которые сформулировали социалисты, напомнил лидер СРЗП, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов. По данным на середину мая, пожары зафиксированы в 77 регионах, в половине субъектов введён особый режим, в нескольких — режим ЧС, отмечает партийная пресс-служба.
«У всех так называемых ландшафтных пожаров есть „автор“, — отметил депутат Госдумы, лидер социалистов в Алтайском крае Александр Терентьев. — Из года в год буквально из каждого утюга талдычат, что нельзя жечь траву! Службы МЧС постоянно предостерегают в своих рассылках о пожароопасной и ветреной погоде. Но нет — находятся умельцы, которые понадеявшись на авось, удачу или не знаю на что, чиркают спичку и... о последствиях мы уже узнаем в печальных сводках».
Эксперты указывают на то, что 90% возгораний связано с деятельностью человека, в частности, с палом сухой травы на сельхозугодьях. Фракция СРЗП ещё в 2019 году внесла в Госдуму законопроект о предотвращении ландшафтных пожаров.