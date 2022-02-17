Алтайский думец с помощью прокуратуры добивается льготного лекарства для онкобольного

Барнаулец, страдающий онкологическим заболеванием, уже несколько лет не может получить льготный препарат, который он должен принимать по назначению врача постоянно. Пациент убеждён, что главврач поликлиники № 1, в которой он обслуживается, “намеренно отказывает” ему в получении помощи. Со своей проблемой житель Барнаула обратился в общественную приёмную депутата Госдумы Александра Терентьева, сообщает пресс-служба партии “Справедливая Россия — За правду”.

Как выяснилось, мужчине ещё в 2013 году был назначен препарат “Омник Окас”. Однако, по словам заявителя, получал он его по льготе только в 2016 году, всё остальное время ему отказывали. Александр Терентьев обратился в прокуратуру края. Надзорные органы провели проверку, в ходе которой выяснили, что сотрудниками поликлиники “не принималось исчерпывающих мер, направленных на обследование пациента, в целях определения его нуждаемости в лекарственном препарате под торговой маркой “Омник Окас”. Заседание врачебной комиссии по данному вопросу не проводилось”. В итоге прокурор внёс представление в адрес главврача.

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Однако и после этого с барнаульцем никто не связался и препарат он так и не получил. Александр Терентьев инициировал повторную проверку прокуратуры. В результате было подготовлено исковое заявление “о возложении на КГБУЗ “Городская поликлиника № 1” и Министерство здравоохранения Алтайского края обязанности обеспечить препаратом “Омник Окас”. Прокуратура контролирует ход рассмотрения гражданского дела.